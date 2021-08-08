شوف فرصة لا تعوض عروض العثيم اليوم تبدأ من 10 ريال بخصومات هائلة othaim mall

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بدأت عروض العثيم مول الأسبوعية والتي توفر لعملاء أسواق عبد الله العثيم تخفيضات كبيرة. حيث تبدأ العروض من 10 ريال و20 ريال و30 ريال الأمر الذي يعطي كثير من التوفير للعملاء. ومن المعروف أن أسواق العثيم تحتل المركز الثاني في المملكة العربية السعودية. من حيث إقبال المشترين والمتسوقين على بضائعها بعد هايبر بنده وقد سبق وأن تحدثنا عن عروض بنده الأسبوعية في مقال سابق. وتخلق المنافسة الشريفة حالة ممتازة من زيادة العروض والتخفيضات في جميع أسواق البيع بالتجزئة. الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة العملاء وعلى رأسهم عملاء بنده والعثيم. أحدث عروض العثيم مول اشتري خمس حبات من مكرونة بانزاني وزن الكيس 500 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 34.75 ريال ووفر حتى 24.75 ريال.

فرصة من العثيم عرض ممتاز على ربطة زيت عافية دوار الشمس 2× 1.5 لتر. مقابل ثلاثين ريال فقط بدلاً من 45.5 ريال بتوفير قدره 15.5 ريال سعودي.

صابون تايد بودرة مركز سعر الكيس وزن 5 كيلو جرامات داخل العرض 30 ريال فقط بدلاً من 71.95 ريال خارج العرض. وبذلك يستفيد العميل بخصم ممتاز قدره 41.95 ريال. احصل على كيس وزن 5 كيلو جرامات من أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 28.75 ريال ووفر حتى 8.75 ريال.

اشتري ثلاث حبات من تونة حدائق كاليفورنيا خفيف وزن العلبة 170 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 20.25 ريال. Alothaim mall offers سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 43.95 ريال.

اشتري كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 34.95 ريال سعودي.

كيلو من لحم حاشي بالظم متوفر بسعر 35.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال. اشتري كيلو من نمري البرحي بعشرة ريالات فقط.

صندوق تمر خلاص مقابل 7.95 ريال سعودي.

احصل على صندوق من تمر سلج طازج مقابل 8.95 ريال.

تمر سكري طازج سعر الصندوق 7.95 ريال.

كيلو الحبحب بسعر 1.25 ريال فقط.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية شامبو هيد أند شولدرز للقضاء على قشرة الشعر العبوة 400 مل بسعر 12.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

شامبو بانتين تموجات تناسق سعة العبوة 600 مل بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 26.95 ريال بتوفير حتى 11.95 ريال.

صابون اريال مركز وزن 2.5 كجم أو بلاتنيوم وزن 2.25 كجم بسعر 21.95 ريال فقط بدلاً من 47.95 ريال. وبذلك يمكن للعميل توفير حتى 26 ريال في كل حبة.

صابون بونكس أزرق الأصلي وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

جل اريال للغسالات مع داوني لمنح غسيلك رائحة مميزة تدوم طويلاً 2× 2 لتر مقابل 40 ريال بدلاً من 46.95 ريال. صابون فيري بلس ليمون الشهير لتنظيف الصحون والأواني سعة الزجاجة 1250 مل بسعر 16.95 ريال بدلاً من 23.51 ريال سعودي.

صابون صحون فيري بالليمون سعة 1.5 لتر مقابل 16.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

اشتري حبتين من داوني المركز نسيم الوادي سعة 1 لتر مقابل 30 ريال فقط بدلاً من 45.90 ريال بفارق سعر قدره 15.90 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة فرصة لا تعوض عروض العثيم اليوم تبدأ من 10 ريال بخصومات هائلة othaim mall - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف فرصة لا تعوض عروض العثيم اليوم تبدأ من 10 ريال بخصومات هائلة othaim mall على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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