تراند الفن: ميرفت تطلب الخلع: ” سابنى امشي من غير شبشب لبيت أهلي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتبت – فاطمة عادل:

أقامت “ميرفت. م”، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: “جوزي بخيل ومش عاوز يغير لي حذائي الموجود معايا من 2015 “.

قالت الزوجة في دعواها رقم 93 لسنة 2020: “تزوجت من 7 سنوات، من مندوب مبيعات،عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين فقط، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفل جعلني أتغاضى عن تصرفات زوجي الغريبة التى علمتها بعد الزواج”.

وأضافت “ميرفت”(28 سنة): “علمت بكل صفاته المتغيرة عن أيام الخطبة، اعترضت وشرحت الوضع على أهلي ووصل الوضع إقامتي بمنزل أهلي لفترة طويلة حتى قام بمصالحتي ونصيحة أمي بأن أعود إلى منزلي و فرصة اخرة لحياتي الزوجية من أجل طفلي”.

وتابعت الزوجة : ” تعودت على طريقته في الإنفاق ولم أجعله يشعر بأنى غير قابلة للوضع وجعلت حياتنا تستمر ، وكلما طالبته بشئ يقوم بتأجيل الحديث حتى يحصل على مرتبه، وعندما يأتي المعاد يحدث بيننا مشادة كلامية ويصل الأمر إلى إلغاء طلبي”.

لحظة تفكيرى فى الانفصال، طالبته بتغير حذائى الموجود معى من بدايات الزواج، والسبب قطعه بالشارع مما جعلني أقوم بإكمال طريقى بدونه، لكنه كالعادة يقوم بتأجيل الموضوع وقتها تشاجرنا لرفضه اكتمال الحديث، فقام بضربي لم يكن أمامي غير نزولى لمنزل اهلي بطفلي بدون حذاء ولم يفكر فى وصولى لمنزل اسرتى بتلك الشكل وكل ما همه الاتصال لمعرفة طبخة اليوم”.

ما حدث فى تلك اليوم جعلنى لا افكر الا فى التخلص من تلك الشخصية البخيلة والغريبة، شعرت باستحالة المعيشة معه، فطلبت الطلاق لكنه صمم على عدم الطلاق، فلجأت لتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.