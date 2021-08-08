تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
سول – (د ب أ):
أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 210 آلاف و956 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2121.
وتعافى من المرض 1214 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 185 الفا و 5 حالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.