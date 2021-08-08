تراند الفن: “جمعتنا على ختم القرآن”.. نهال عنبر تكشف جوانب إنسانية للراحلة دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتب- حسن مرسي:
كشفت الفنانة نهال عنبر، جوانب إنسانية من حياة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض.
وقالت عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة”، عبر فضائية الأولى المصرية، مساء السبت: “من يعرف سمير غانم ودلال عبدالعزيز سيعلم أن فقدانهم صعب بسبب جدعنتهم، ودلال عمري ما اتصلت بها وقلتلها إن فيه حد محتاج أموال كانت تقولي اقفلي وهاكلم إيمي ودنيا وهاجيبلك فلوس وتتصل تسأل جمعتي كام وباقي كام وعمل العملية ولا لسخ، حتى لو كان شخص لا تعرفه”.
وأضافت: “دلال وجعاني لأن عاملة حاجة جميلة جدا وهي (جروب واتساب، باسم بركة القران الكريم) كنا نختم المصحف يوميًا هي اللي عملاها وتتمم على كل أعضاء الجروب وتطمئن على قراءة الجزء الخاص بهم، وكانت تحرص على الختمة قبل الساعة 12، كما كانت تعمل خاتمة قرآن لكل من يتوفى من الوسط وكانت تسعى في الخير للناس وكانت تبكي وتنهار من رقة قلبها ودائما لديها إحساس رهيب بخلاف الإحساس الفني”.
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