تراند الفن: النشرة الدينية| هل يقابل الميت أحبابه وأقاربه بعد الموت.. وماذا يفعل الإمام إذا شك في وضوئه؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب – محمد قادوس:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس السبت.
تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية:
#بث_الأزهر_مصراوي.. حصل لي شك في وضوئي وأنا إمام لصلاة الجماعة.. فماذا أفعل؟
بالفيديو| رمضان عبدالرازق: “لو حبيت تربي ابنك وتقيم بيتك هما كلمتين
بث_الأزهر_مصراوي.. ما مشروعية مقولة “الحمد الله الذي لا يُحمد على مكروه سواه”
هل يقابل الميت أحبابه وأقاربه بعد الموت؟.. باحث بالأزهر يوضح لمصراوي
اتهم ابنها بالسرقة ظلمًا ودعت عليه فمات.. وداعية: توبي إلى الله
بالفيديو| مجدي عاشور يوضح حكم جمع أكثر من صلاة معًا
أنام عن صلاة الفجر بسبب كثرة ساعات العمل فما الحكم؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
بث_الأزهر_مصراوي.. مخالفة الأب والأم في الرأي هل يدخل ضمن العقوق؟
بث_الأزهر_مصراوي.. حكم إرسال الروابط الدينية عبر وسائل التواصل وهبة ثوابها للميت
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