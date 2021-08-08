تراند الفن: اليوم.. محاكمة متهم بـ” أحداث عنف بولاق الدكرور”

كتب – طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة أحد عناصر 6 أبريل، لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم، في أحداث بولاق الدكرور.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.