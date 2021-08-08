تراند الفن: “صاحبة مواقف إنسانية جميلة”.. رشوان توفيق ناعيًا وفاة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتب- حسن مرسي:
قال الفنان رشوان توفيق، إن خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز كان بمثابة طعنة داخل قلبه، مضيفًا “عملت مع الفنانة الراحلة منذ أن كانت فنانة صغيرة”.
وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة”، عبر فضائية الأولى المصرية: “في أحد الأعمال قالتلي أنا بحب سمير غانم وهاتجوزه قلتلها إنتي الفرق بينك وبينه 20 سنة قالت لا أنا بحبه، وشاء ربنا أن يتزوجا”.
وتابع الفنان رشوان توفيق: “شاهدت رؤيا لها كانت ترتدي فيها فستان أخضر وقلت لرجاء الجداوي، على الرؤيا وهي دليل أن لها مكانة عند ربنا في حتة الدين وطلبت منها أن تبلغها بالرؤيا وبقت تتصل بيا باستمرار”.
واستطرد الفنان رشوان توفيق: “دلال هبد العزيز لها مواقف إنسانية جميلة، فحياة دلال عبدالعزيز كانت دراما ويا رب صبر ولادها لأن 3 شهور بينها وبين سمير غانم، ويا رب يجعلها في مقام عالي”.
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