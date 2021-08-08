تراند الفن: نهب الممتلكات العامة في مناطق تسيطر عليها طالبان بولاية نيمروز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كابول – (د ب أ)

كشفت قناة طلوع نيوز الأفغانية في تقرير نشرته، السبت، عن تعرض ممتلكات عامة فى مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز لأعمال نهب واسعة بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك أثار ردود فعل قوية من سكان الولايات الأخرى وكذلك علماء الدين.

ونُشرت العديد من مقاطع الفيديو في أعقاب سقوط زارانج في أيدي طالبان تُظهر أشخاصا يحملون معدات من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجمع الحاكم، بحسب التقرير.

وتُظهر لقطات أخرى من زارانج سجناء يهربون من سجن المقاطعة الرئيسي. وحدث سيناريو مماثل في شيبرجان، عاصمة جوزجان في شمال أفغانستان، بعد سقوطها في يد طالبان السبت.

وقال المستشار الرئاسي شاوسين مرتضوي إن “هذا يدل على أن طالبان ليس لديها خطة للحكم أو لتقديم الخدمات للشعب”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لولاية زابل عطا جان حق بيان: “لقد ذكرت بالفعل أنه إذا كانت طالبان لديها الإرادة على البناء، فعليها أولا أن تتصالح مع الأفغان، وأن تجلس مع الأفغان، وأن نبنى هذا البلد معا”.