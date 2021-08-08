تراند الفن: النشرة الفنية| سبب وفاة دلال عبد العزيز وحالة صلاح عبد الله ورقص هنا الزاهد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

إعداد – عبد الفتاح العجمي: نشر موقع مصراوي، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها: وفاة دلال عبدالعزيز، منة فضالي تدعو لـ صلاح عبد الله، إليسا تقرر الابتعاد عن “تويتر”، عمرو دياب يحذف تلك الصور بسبب دلال عبدالعزيز، وسبب وفاة دلال عبد العزيز، وغيرها من الأخبار التي نستعرضها في الصفحات التالية:-

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