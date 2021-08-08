تراند الفن: ناهد السباعي بالمايوه وبسمة بوسيل مع شام الذهبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلّقت: “صورة اليوم”.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها بالمايوه من داخل حمام السباحة.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد، بوستر أغنيته الجديدة “ابن الأصل” عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وشوّق جمهوره لها.

هدى الإتربي

ونشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها بفستان أنيق عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ونالت إعجاب جمهورها.

شام الذهبي

ونشرت الدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، صورة لها من الساحل الشمالي، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

بسمة بوسيل

ونشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، مع شام الذهبي.

دانا حلبي

ونشرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، صورة لها من داخل سيارتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

عائشة عطية

ونشرت الفنانة التونسية عائشة عطية، صورة لها بجانب حمام السباحة من الساحل الشمالي عبر “إنستجرام”.

سارة نخلة

ونشرت الفنانة السورية سارة نخلة، صورة لها بالأحمر عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

حمو بيكا

ونشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة له من كواليس مسرحية “شمسية وأربع كراسي” مع النجم أشرف عبد الباقي، والفنان محمد عبد الرحمن.