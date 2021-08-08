تراند الفن: مقتل 5 أطفال في حريق داخل سكن في إلينوي الأمريكية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت عرب وعالم 12 زيارة

الولايات المتحدة – (أ ش أ)

لقي 5 أطفال مصرعهم بعد اندلاع حريق داخل شقتهم في منطقة “إيست سانت لويس” بولاية إلينوي الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية السبت، أن السلطات الأمريكية عثرت على طفلين متوفيين بالفعل حين دخولها الشقة و3 آخرين كان قد فقدوا الوعي قبل مجيئهم.

وأضافت أن اثنين من الأطفال هؤلاء جرى الإعلان عن وفاتهم بمجرد نقلهم إلى الخارج، والثالث توفي في المستشفى، مشيرة إلى أن أعمارهم الضحايا تترواح ما بين عامين وتسعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.