تراند الفن: “تراشقوا بالحجارة”.. ضبط طرفي مشاجرة بين عائلتين الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت حوادث وقضايا 16 زيارة

كتب – علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة بين عائلتين فى منطقة سيدى كرير بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تبادل الطرفان تراشق الحجارة فيما بينهما وتسببا فى تعطيل الطريق العام. وأسفرت الواقعة عن حدوث إصابات بين الطرفين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.