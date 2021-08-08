تراند الفن: حطب: توقعت ما تحقق في طوكيو.. ونستعد لأولمبياد باريس من الآن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- علي البهجي:

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية حققت 6 ميداليات ما بين ذهبية وفضية و 4 ميداليات برونزية، بالإضافة لوصول 13 لاعب إلى مراكز متقدمة وكانوا على بعد خطوات من تحقيق ميداليات.

وقال حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: ” حققنا 6 ميداليات بالإضافة إلى 13 لاعب كانوا قريبين من تحقيق مراكز أولى، و3 ألعاب وصلوا إلى النهائيات”.

وأضاف:” لدينا قرابة الـ 30 بطل وبطلة حققوا نتائج جيدة في أولمبياد طوكيو 2020، ما بين ما تحقق من ميداليات ومن كان قريب من الوصول لميدالية”.

وأكمل:” سنبنى على ما تحقق في طوكيو 2020 لندخل بهم أولمبياد باريس 2024، وسنبدأ التحضير من الآن للدورة المقبلة في باريس، ونعد بتحقيق عدد أكبر”.

وأوضح، أنه توقع هذا النجاح لبعثة مصر في طوكيو ، لافتا أن الوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية نجاح في حد ذاته.

وتابع:” حزين جدا لخسارة منتخب مصر لكرة اليد للميدالية البرونزية بعدما كانوا قريبين جدا من هذا الإنجاز، والمنتخب قدم أداء مشرف طوال الدورة”.

واستطرد:” بالطبع قيمة المكافأة الشهرية لأبطال طوكيو تحتاج لإعاد النظر بسبب ارتفاع الأسعار و”تعويم الجنيه”.

وأتم تصريحاته:” من حقق إنجاز ومن لم يحقق سنحاسبه على الإعداد وليس النتائج، أرى أن جميع الاتحادات استعدت بشكل جيد لكن المنافسة كانت شديدة وهذا لم يكن هناك تقصير”.