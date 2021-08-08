تراند الفن: إنقاذ 96 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - طرابلس – (د ب أ)
تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 96 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.
وتحرك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان؛ استجابة لنداء استغاثة، وفق ما نشره الناطق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” السبت.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولي رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.
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