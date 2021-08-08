تراند الفن: “كانت إنسانة بمعنى الكلمة”.. صفاء أبو السعود ناعية رحيل دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- حسن مرسي:
نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت 7 أغسطس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.
وقالت أبو السعود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة”، عبر فضائية الأولى المصرية، مساء السبت: “كان الخبر صادم لنا بالرغم من أنها مريضة منذ فترة ولكن لا نريد تصديق الخبر”.
وأضافت: “دلال عبدالعزيز فنانة جميلة في أدوارها ورقيقة وقدمت العديد من الأدوار فهي إنسانة بمعنى الكلمة، ولم أسمع عن فنان تعرفه أو لا تعرفه إلا وقامت بزيارته أثناء مرضه أو حالة وفاته، فلديها إنسانية كبيرة وبساطة، وتلقائية هي وسمير ربنا اختارهم لبعض وهما في مكان أفضل”.
وتابعت: “اكتر فنانة كانت تزور جورج سيدهم لسنين طويلة، واليوم فقدنا إنسانة قبل فنانة وقدمت استعراض وكوميدي وتراجيدي، وعملت كل الشخصيات بمنتهى الاحتراف والبساطة والتلقائية الجميلة وربنا يكون في عون بناتها الحلوين اللي بموت فيهم وهما أصحاب بناتي وهما زعلانين جدا وربنا يشيل عنهم المحنة اللي هما فيها”.
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