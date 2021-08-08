انت الان تتابع تفاصيل خبر عروسة تستعد لليلة زفافها بطريقة غريبة والفيديو يُحقق نصف مليون إعجاب وتعاطف مع العريس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كل عروسة تستعد لليلة زفافها بطريقتها الخاصة ولكن هذه الاستعدادت تكون في إطار تجهيز الملابس وخاصة فستان الزفاف وأيضًا المكياج والذهاب للكوافير والعديد من الطقوس التي لا تختلف في مجملها بين الدول برغم اختلافات الثقافات والعادات، إلا أنه يبقى الغرض واحد وهو أن تظهر كل عروسة في تلك الليلة في أبهى صورها، وهذا بلا شك ليس فقط هدف العروس فقط ولكن أيضًا جميع أفراد أسرتها وقبل كل ذلك عريسها الذي يُريد أن يراها في أجمل صورة.

عروسة تستعد لليلة زفافها

في الغالب يكون التوتر في ذلك اليوم هو السمة السائدة على الطرفين سواء العريس أو العروسة ويحاول كلا منهما في ذلك اليوم أن يبدو هادئًا وبعيدًا عن كل ما قد يُسبب له أي توتر أو قلق، وكلاً يفعل ذلك بطريقته الخاصة لكن تلك العروس الهندية فعلت ذلك الأمر بطريقة غير متوقعة وسط تصفيق وهتاف المحيطين بها، وعلى ما يبدو أن ذلك المشهد كان قبل ذهابها إلى الاحتفال بليلة زفافها حيث كانت ترتدي ملابس الزفاف الهندية المعروفة والشائعة بين الفتيات في ذلك اليوم.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عروسة تستعد لليلة زفافها بعمل تمارين ضغط وهذه العروس هي https://www.instagram.com/p/CRvttasqYFj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again وهي عارضة أزياء هندية وأخصائية تغذية ولديها الآلاف من المتابعين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستقرام، وقامت آنا بنشر ذلك المقطع على حسابها على انستقرام وقد حقق نجاحًا كبيرًا حيث وصل عدد المُعجبين به إلى 500 ألف معجب.

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آنا لم تُبدي أي تفاصيل

وبرغم أنها تعطي الكثير من النصائح لكل مُتابعيها وبالطبع منهم العرائس سواء المُقبلات على الزواج أو في يوم زفافهن إلا أنها لم تُعلق مُطلقًا على ذلك المقطع عندما نشرته على حسابها ولم تُرفقه بأي نصائح، وكذلك لم توضح أسباب ما قامت به وهل هو بالفعل نوع من أنواع الدعابة والترفيه أم أنه كما قال البعض هذه التمارين الرياضية تُساعد على التخلص من التوتر والقلق.

وبعد انتشار هذا المقطع تحت عنوان عروسة تستعد لليلة زفافها بالطبع كانت هناك تعليقات ساخرة كثيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات العربية، ومن بينها بالطبع الدعاء للعريس والتعاطف معه بشأن أن العروسة تستعد له بشكل جيد.