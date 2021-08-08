تراند الفن: مدرب الزمالك لمصراوي: نستهدف الفوز في كل المواجهات المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- رامي بشاي:

أعرب أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد الثاني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الفريق يستهدف تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة بالدوري المصري بعد تمكنه من تجاوز عقبة غزل المحلة.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، على ستاد الأسكندرية، ليؤكد أحقيته بالمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وقال أحمد عبد المقصود، في تصريحات خاصة ليلا كورة: “قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي مثل غزل المحلة بعد توقف طويل للمباريات”.

وأضاف: “هدفنا الفوز في جميع المواجهات المقبلة ولا ننظر إلى أي نتائج أخرى”.

وتحدث عبدالمقصود في ختام تصريحاته عن عودة أيمن حفني للمشاركة من جديد قائلا: “تواجد حفني في مباراة اليوم إضافة كبيرة للفريق بعد استعادة مستواه خلال المعسكر الحالي”.