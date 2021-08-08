تراند الفن: مدرب الزمالك لمصراوي: نستهدف الفوز في كل المواجهات المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- رامي بشاي:
أعرب أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد الثاني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الفريق يستهدف تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة بالدوري المصري بعد تمكنه من تجاوز عقبة غزل المحلة.
وفاز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، على ستاد الأسكندرية، ليؤكد أحقيته بالمنافسة على صدارة جدول الترتيب.
وقال أحمد عبد المقصود، في تصريحات خاصة ليلا كورة: “قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي مثل غزل المحلة بعد توقف طويل للمباريات”.
وأضاف: “هدفنا الفوز في جميع المواجهات المقبلة ولا ننظر إلى أي نتائج أخرى”.
وتحدث عبدالمقصود في ختام تصريحاته عن عودة أيمن حفني للمشاركة من جديد قائلا: “تواجد حفني في مباراة اليوم إضافة كبيرة للفريق بعد استعادة مستواه خلال المعسكر الحالي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.