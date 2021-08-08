تراند الفن: مدرب سيراميكا: التسرع تسبب في هزيمة ثقيلة ضد الأهلي.. وافتقدنا 5 عناصر هامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب – رمضان حسن:

أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه عانى من غياب خمسة عناصر عنه خلال مواجهة الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وأشار شعبان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إلى أنه طالب لاعبيه بعدم التسرع خلال شوطي المباراة، خاصة بعد حالة الطرد التي تعرض لها عامر عامر حارس فريقه.

وقال شعبان: “عانينا من غياب خمسة عناصر هامة عنا، وفي مقدمتهم الحارس البديل، ولا استطيع لوم حمزة معوض حارسنا الشاب نظرًا لعمره وأحداث المواجهة”.

وأكمل: “حاولنا استغلال الثغرات الدفاعية في الأهلي، لكن الطرد الذي تعرض له عامر عامر أثر علينا، طلبت من اللاعبين في الاستراحة أن يكونوا أكثر هدوءًا وألا يتسرعوا لكن حدث العكس وحدثت الهزيمة الثقيلة”.

واختتم: “سنطوي صفحة الأهلي ونبدأ من اليوم في النظر إلى المواجهات القادمة خاصة أن مباريات هامة جدًا تنتظرنا مستقبلًا”.

وخسر سيراميكا كليوباترا مواجهته المؤجلة من الجولة 23 ضد الأهلي بأربعة أهداف نظيفة في الدوري المصري.