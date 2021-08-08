تراند الفن: عبدالحفيظ: نحتاج لعيش أجواء الانتصار.. ولدينا 6 مباريات نهائية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل الاحتفاظ باللقب.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة ليواصل الاحتفاظ بصدارة الدوري بعد مرور 28 جولة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: “يتبقى للأهلي 6 مباريات في الدوري، ويجب خوض كل مباراة على حدة دون النظر للمباراة التالية”.

وأضاف: “كرة القدم لا تأمن لها، نستعد للمباريات المقبلة، ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة يوم الأربعاء، والإسماعيلي يؤدي جيدا مع المدرب إيهاب جلال”.

وتابع: “نحتاج إلى عيش أجواء البطولة والانتصار، سنخوض ست مباريات نهائية ونتمنى أن نكون عند حسن الظن”.

وشدد: “نعاني من ضغط مباريات، لدينا 16 يوما بدء من يوم الأربعاء = بطولة الدوري، والهدف لدينا هو الاحتفاظ باللقب”.

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: “صلاح محسن شعر بإجهاد وطاهر محمد طاهر تعرض لكدمة، وكنت على تواصل مع بدر بانون وسيخضع لمسحة جديدة من أجل الاطمئنان عليه”.