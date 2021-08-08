تراند الفن: “مخصص للأمطار”.. انهيار سد في السودان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
وكالات
أعلنت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية السودانية، السبت، عن انهيار سد “كندية” بولاية دارفور السودانية، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن السد الذي جرى بناؤه حديثا بدعم من منظمة “كوبي” الإيطالية في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية، انهار أمس الجمعة.
وذكرت أنه جاري التعرف على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت إلى انهيار سد المياه الجديد الذي أنشأته شركة البيان للإنشاءات وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية.
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