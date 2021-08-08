تراند الفن: معارضو إجراءات كورونا يرشقون رئيس وزراء التشيك بالبيض خلال حملته الانتخابية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - براغ – (د ب أ)

تعرض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس للرشق بالبيض خلال ظهوره في حملته الانتخابية.

وقع الحادث اليوم السبت وقبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مسقط رأسه بمدينة بروهونيس القريبة من براغ العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية سي تي كيه.

وأخذ الحراس الشخصيون رئيس الوزراء إلى مقهى قريب بعيدا عن المحتجين الغاضبين.

وقال بابيس لشبكة سي إن إن بريما نيوز، إنه تعرض لهجوم من قبل معارضي إجراءات كورونا.

وقبل ظهوره رسم منتقدو رئيس الحكومة مئات الصلبان على الأرض.

وقال المنتقدون إنهم أرادوا بذلك تأبين أكثر من 30300 حالة وفاة بسبب جائحة كورونا في جمهورية التشيك.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة تحتل منظمة إيه إن أو الشعبوية بزعامة بابيس الصدارة في حصد الأصوات.

وبإمكان هذه المنظمة الاعتماد على تحقيقها ما يصل إلى 26% من الأصوات في الانتخابات المقبلة، ويليها تحالف الليبراليين والمحافظين المسمى سبولو (بنسبة 5ر21%).

يلي ذلك تحالف حزب القراصنة ورؤساء البلديات بنسبة تصل إلى 20%.