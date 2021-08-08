تراند الفن: “يا بخت اللي يناسب زيكم”.. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لسمير غانم ودلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة إلى حماه وحماته الراحلين النجم سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز.

وكتب رضوان، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “حسكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم.. الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم.. ويا بخت أهل الجنة بكما”.

أضاف: “وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك.. مافيش كلام يكفي.. يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم”.

اختتم: “هتوحشوني قوي وحاجات كتير فقدت طعمها بعد رحيلكم.. اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب”.

وبعد 100 يوم معاناة مع فيروس كورونا وتبعاته، رحلت اليوم السبت عن عالمنا النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز لتلحق بحبيب عمرها النجم سمير غانم الذي سبقها إلى الدار الأخرة يوم 20 مايو الماضي.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.