تراند الفن: تحتاج إلي 12 حضن يومياً.. هذا ما يحدث لجسمك عند العناق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتبت نور جمال

نعانق الآخرين عندما نكون متحمسين، سعداء، حزينين، أو نحاول الراحة، يبدو أن المعانقة أمر مريح عالميًا، وهو ما يجعلنا نشعر بحالة جيدة وقد ثبت أن العناق يجعلنا أكثر صحة وسعادة.

وفقًا للعلماء، تتجاوز فوائد العناق هذا الشعور الدافئ الذي تشعر به عندما تحمل شخصًا بين ذراعيك، ولها العديد من الفوائد ونعرض لكم ذلك في السطور التالية وفقا لما ورد في موقع “healthline”.

1-يقلل العناق من التوتر:

من خلال إظهار دعمك عندما يتعرض صديق أو أحد أفراد الأسرة مع شيء مؤلم أو غير سار في حياتهم، عانقه، حيث يقول العلماء إن تقديم الدعم لشخص آخر من خلال اللمس يمكن أن يقلل من توتره ويشعره بالراحة، حتى أنه يمكن أن يقلل من توتر الشخص الأخر.

وفي إحدى الدراسات مصدر موثوق لعشرين من الأزواج من جنسين مختلفين، تعرض الرجال لصدمات كهربائية مزعجة، أثناء الصدمات، تمسك كل امرأة بذراع شريكها، ووجد الباحثون أن أجزاء دماغ كل امرأة المرتبطة بالتوتر أظهرت نشاطًا أقل.

2-قد يحميك العناق من المرض:

قد تعمل تأثيرات المعانقة على تقليل التوتر أيضًا للحفاظ على صحتك، في دراسة أجريت على أكثر من 400 بالغ، ووجد الباحثون أن المعانقة قد تقلل من فرصة إصابة الشخص بالمرض، كان المشاركون الذين لديهم نظام دعم أكبر أقل عرضة للإصابة بالمرض، وأولئك الذين لديهم نظام دعم أكبر والذين أصيبوا بالمرض كانت لديهم أعراض أقل حدة من أولئك الذين لديهم نظام دعم ضئيل أو معدوم.

3-قد يعزز العناق صحة قلبك:

يمكن أن يكون العناق مفيدًا لصحة قلبك، في إحدى الدراسات، قسم العلماء مجموعة من حوالي 200 بالغ إلى مجموعتين:

كان لدى إحدى المجموعات شركاء رومانسيون يمسكون بأيديهم لمدة 10 دقائق متبوعًا بعناق لمدة 20 ثانية مع بعضهم البعض.

المجموعة الأخرى كان لديها شركاء رومانسيون جلسوا في صمت لمدة 10 دقائق و 20 ثانية،

وأظهر الأشخاص في المجموعة الأولى انخفاضًا أكبر في مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مقارنة بالمجموعة الثانية.

وفقًا لهذه النتائج، قد تكون العلاقة العاطفية مفيدة لصحة قلبك.

4-يمكن أن تجعلك العناق أكثر سعادة:

الأوكسيتوسين مادة كيميائية في أجسامنا يسميها العلماء أحيانًا “هرمون الدلال”، هذا بسبب ارتفاع مستوياته عندما نعانق أو نلمس أو نجلس بالقرب من شخص آخر، ويرتبط الأوكسيتوسين بالسعادة وتقليل التوتر، ووجد العلماء أن لهذا الهرمون تأثير قوي لدى النساء، ويسبب انخفاضًا في ضغط الدم وهرمون الإجهاد بافرازه.

ووجدت إحدى الدراسات أن الفوائد الإيجابية له كانت أقوى لدى النساء اللواتي لديهن علاقات أفضل وأكثر تكرارًا مع شريكهن الرومانسي، ولاحظت النساء أيضًا آثارًا إيجابية عندما حملن أطفالهن عن قرب.

5-يساعد العناق في تقليل مخاوفك:

وجد العلماء أن اللمس يمكن أن يقلل القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات، ويمكن للمس أيضًا أن يمنع الناس من عزل أنفسهم.

6-يساعد العناق في تقليل الألم:

تشير الأبحاث إلى أن بعض أشكال اللمس قد تكون قادرة على تقليل الألم.

وفي إحدى الدراسات، خضع الأشخاص المصابون بالفيبروميالغيا لعلاجات باللمس، وأبلغ المشاركون عن زيادة في نوعية الحياة وتقليل الألم.

العناق هو شكل آخر من أشكال اللمس قد يساعد في تقليل الألم.

7-العناق يساعدك على التواصل مع الآخرين:

تحدث معظم الاتصالات البشرية لفظيًا أو من خلال تعابير الوجه، لكن اللمس هو طريقة مهمة أخرى يمكن للأشخاص من خلالها إرسال رسائل إلى بعضهم البعض، المعانقة هي نوع من اللمس المريح والتواصل.

كم عدد العناق التي يحتاجها جسم الأنسان؟

قالت فيرجينيا ساتير، أخصائية العلاج الأسري، ذات مرة: “نحتاج إلى أربع عناق يوميًا للبقاء على قيد الحياة، ونحتاج إلى 8 أحضان يوميًا لكي نكون سعداء، ونحتاج إلى 12 عناقًا يوميًا للنمو “، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه الكثير في نظر الكثير من الناس ولكن إذا طبقت هذا في حياتك ستشعر بتحسن كبير لم تكن تتوقعه.