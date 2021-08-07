تراند الفن: أرامكو تصلح عطلا فنيا بمحطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت عرب وعالم 6 زيارة

وكالات: نقل تلفزيون الإخبارية السعودي عن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، قولها اليوم السبت، إن الشركة تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. ولم ترد معلومات أخرى عن سبب العطل أو ما إذا كان هناك أي تأثير على سلسلة الإمداد.

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