تراند الفن: العريان: “نسير في الطريق الصحيح بعد حصد 6 ميداليات أوليمبية”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، إن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح بعد حصد 6 ميداليات أولمبية هي الأكبر في تاريخ البعثات المصرية في المنافسات الأولمبية، مشيرًأ إلى أن أصعب لحظة مرت على اللجنة الأوليمبية كانت هي فوز البطل أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث.

وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير، موضحًا أن هناك 11050 لاعب يشاركون في الأولمبياد من كل دول العالم، يتنافسون على حصد 1000 ميدالية.

وطالب شريف العريان بضرورة وجود نظام مثل دوري الجامعات الأمريكية يكون قاعدة رياضية قوية ويتم اكتشاف العديد من العناصر، متابعا أنه لابد من تبادل الخبرات واستقدام مدربين أجانب لنصل إلى المستوى العالمي.

واختتم شريف العريان قائلا إنه سيتم إعداد التقرير النهائي عن أولمبياد طوكيو لعرضها فور عودة البعثة المصرية من طوكيو.