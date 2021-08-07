تراند الفن: اللجنة الأوليمبية: جيانا فاروق تعرضت للظلم وحصدت برونزية الكاراتية بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، إن توقعات اللجنة بحصد بعض الرياضيين المصريين للميداليات في أولمبياد طوكيو كانت صائبة، قائلًا: “الرياضة علم وأحنا عارفين إمكانياتنا ومين الناس اللي رايحين وهننافس بيهم”.

وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن البعثة المصرية بذلت أقصى ما في جهدهم في المنافسات، موضحًا أن الـ 133 لاعب شاركوا في أولمبياد طوكيو كانوا يضعون مصر نصب أعيانهم وحصدت البعثة 6 ميداليات متنوعة.

وتابع، أن البطلة فريال أشرف بذلت أقصى ما لديها في المباراة النهائية وحصدت الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه، وكانت من ضمن التوقعات لحصد ميدالية في الكاراتيه، موضحًا أن البطلة جيانا فاروق تعرضت للظلم في الأولمبياد لكنها قدمت مباراة كبيرة ونجحت في النهاية حصد ميدالية برونزية في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه وهي أول ميدالية في الكاراتيه لمصر.

وأردف، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، أن البطلة جيانا فاروق سوف تحمل علم مصر في حفل ختام الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو حتى غدا الأحد 8 أغسطس الجاري.