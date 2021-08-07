تراند الفن: لهذه الأسباب.. يجب أن نبدأ في النوم بدون بيجاما

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

الأشخاص الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لمشاكل الوزن الزائد، ويميلون إلى أن يكونوا أقل نشاطًا، ويكونون أقل صحة بشكل عام، وفقًا لهذا الاستطلاع، فإن إحدى أسهل الطرق لتجنب كل هذا هي النوم بدون بيجامة.

واستعرض موقع “برايت سايت”، أنه يمكنك الاستفادة من النوم دون ارتداء ملابس بطرق عديدة غير متوقعة، فيما يلي:

– النوم بشكل أفضل:

اتضح أننا ننام بشكل أفضل عندما تكون درجة حرارة الجسم أقل، حتى الزيادة الطفيفة مثل 1.1 درجة فهرنهايت (0.4 درجة مئوية) يمكن أن يكون لها تأثير على مناطق الدماغ التي تنظم دورات النوم، وبالتالي، الحصول على نوم غير منتظم.

لذلك، فأن ارتداء أي ملابس إضافية قد تسبب مزيدًا من الحرارة، وهذا هو السبب في أن النوم عاريًا هو الحل الأفضل.

– الحفاظ على صحة البشرة:

يقول متخصصو النظافة يمكن أن تحتوي المنسوجات على مواد كيميائية تخترق البشرة وتساعد على تهيجها، لذلك من الأفضل أن تنام عاريًا.

– تقوية العلاقة:

ثبت أن ملامسة الجلد للجلد تزيد من إفراز “هرمون الحب” ، الأوكسيتوسين ما يؤدي إلى رابطة أقوى بين الأزواج، بالإضافة إلى فإن النوم بدون ارتداء أي ملابس سيوفر مزيدًا من الوقت للمس، ما يساعدك على الشعور بالقرب من شريكك.

– يمنع زيادة الوزن:

يمكن أن يساعدنا الحفاظ على أجسادنا باردة في الليل على البقاء أنحف، وقد أظهرت دراسة أن درجات الحرارة الباردة تزيد من قدراتنا على حرق السعرات الحرارية، لأن الأشخاص الذين ينامون في غرف أكثر برودة يحرقون 75 سعرًا حراريًا أكثر من أولئك الذين ينامون في درجات حرارة أكثر دفئًا.

لذا من المؤكد أن البيجامات تجعلك أكثر دفئًا، لذا من الأفضل خلعها لمنع اكتساب أوزان إضافية.

– تعزيز الثقة بالنفس:

أظهرت إحدى الدراسات أن كوننا عراة يجعلنا نشعر بتحسن تجاه أجسادنا، ما يساعدنا على أن نصبح أكثر رضا عن حياتنا، فضلا عن أنه يجعلك تشعر بمزيد من الثقة بشكل عام.