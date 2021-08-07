تراند الفن: حازم إمام: الفوز بالدوري سيحسم مصير حفني.. والزمالك بحاجة لمدافع أيمن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

صرح حازم إمام لاعب الزمالك السابق بأن فوز الزمالك ببطولة الدوري من الممكن أن يكون سببًا في بقاء أيمن حفني في صفوف الفريق، أكد حاجة الفريق للتعاقد مع مدافع أيمن في الموسم المقبل إلا إذا استمر حمزة المثلوثي على مستواه أمام غزل المحلة.

وقال حازم إمام في تحليله لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة: “كان هناك مشكلة في وسط الملعب ومساحات استغلها غزل المحلة بعض الشيء في أول 5 دقائق، لكن بعد الهدف الأول ارتفع مستوى الزمالك ولم يعد المحلة يلعب بالطريقة التي اعتاد عليها”.

أما عن إمكانية بقاء أيمن حفني، قال: “أرى أن الزمالك لو فاز بالدوري هذا الموسم سيقرر استمرار أيمن حفني مع الفريق، لكن الأمر سيختلف إذا خسر الزمالك الدوري لأنه سيقرر دعم هذا المركز بلاعب غير أيمن حفني، فالفوز بالبطولة له تأثير على قرارات تدعيم أي فريق”.

وانتقل للحديث عن مركز المدافع الأيمن: “الزمالك بحاجة إلى مدافع أيمن لأن حازم إمام يتعرض لإصابات في أوقات كثير، أما حمزة المثلوثي جيد لكنه يحصل على مكان لاعب محترف والمحترف يجب أن يكون متفوق للغاية على اللاعب المصري مثل علي معلول وتفوقه على وحيد مع احترامي له”.

وأضاف: “عودة حمدي النقاز سوف تصنع انقسام وسط الجماهير بالرغم من أنه لاعب جيد، لكن الحياة لن تقف على النقاز لتتعاقد معه من جديد وتجعل هناك حديث عن صحة قراره بالرحيل، وأنا أرى أن التعاقد مع مدافع أجنبي قرار غير مناسب”.

واختتم قائلًا: “كريم عراقي تراجع في الفترة الأخيرة، لكنه في الأساس لاعب جيد، وهناك أزمة في مركز المدافع الأيمن بشكل عام في مصر، حتى محمد هاني هناك خلاف عليه مستواه في الفترة الأخيرة، ولو تعاقد الزمالك مع أجنبي يجب أن يكون مميز وليس كما يحدث الآن حيث يخرج المثلوثي أحيانًا من قائمة المباراة”.