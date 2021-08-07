تراند الفن: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة كالاما في تشيلي

واشنطن – (د ب أ)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كالاما في تشيلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة أن مركز الزلزال يبعد 85 كيلومترا عن شمال شرقي كالاما.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.