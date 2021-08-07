تراند الفن: هكذا نعى أحمد حلمي الفنانة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى النجم أحمد حلمي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشر حلمي، صورة دلال عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وعلّق: “البقاء لله.. دلال عبد العزيز في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويتغمدها برحمته الواسعة ويصبر أسرتها وأهلها وأصدقائها وحبايبها.. في الجنة ونعيمها يارب”.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: “أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج”، وكان آخر أفلامها “أعز الولد” الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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