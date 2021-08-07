تراند الفن: اللجنة الأولمبية : “مع ألف سلامة لأي لاعب يترك بلاده ويبحث عن الأموال”

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، إن قطر حققت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق لاعبين الأول مصري والثاني سوداني، مشيرًأ إلى أن اللاعب المصري الذى حصد لقطر ميدالية هاجر منذ أن كان عمره 13 عامًا ولم يكن بطلا حينها.

وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت: “اللاعب الذى يترك بلده من أجل الأموال لا نريده أن يمثلنا، قائلًا: “مع ألف سلامة” لأي لاعب يبحث عن الأموال ويترك بلده”.

وأضاف أن الميدالية الأولمبية حافزا قويا لأى لاعب يشارك في البطولة، كاشفا أن مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية في الولايات المتحدة تبلغ 40 ألف دولار فقط.