تراند الفن: كارتيرون: من يهدر نقاط سيعاني.. ولقب الدوري سيكون تاريخيًا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- رامي بشاي:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن رضاه عن نتيجة فريقه أمام غزل المحلة بعد الفوز بنتيجة 3-0 بدوري we المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” راضٍ عن أداء ونتيجة الزمالك في مباراة غزل المحلة واستطعنا تحقيق الفوز بشكل مرضي بالنسبة لي “.

وأضاف:” الجهاز الفني واللاعبين أدوا بشكل قوي خلال معسكر برج العرب والفريق كان مميز من الناحية البدنية؛ وستكون عامل مهم في مباريات الحسم لبطولة الدوري”.

وتابع: “الزمالك عاد للعب بعد فترة طويلة من التوقف والفريق قدم أداء جيد في الشوط الأول وانخفض في الشوط الثاني لكنه أمر طبيعي، كان هناك سعي من الجهاز الفني لإراحة بعض اللاعبين بعد الاطمئنان على النتيجة للحفاظ على مجهود اللاعبين مثل شيكابالا”.

وأوضح، أن أيمن حفني كان بعيد عن المشاركة، لكنه فاجئه بمستواه في معسكر الزمالك وكان من الطبيعي أن يحصل على الفرصة .

وعن تحقيق الأهلي للانتصارات خلال مبارياته الأخيره علق كارتيرون قائلا:” لا أرى ضغوط، الأهلي أهدر 4 نقاط منذ خوضه المباريات الأخيرة”.

وأكمل:” أي فريق سيهدر نقاط سيعاني، لذا ستكون مسابقة الدوري هذا الموسم تاريخية لمن يحصد لقبها وسيكون لقب تاريخي لمن يحقق اللقب”.

وأتم تصريحاته: الزمالك يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري ،وهدفه هو تجميع النقاط في ظل المنافسة القوية مع الأهلي

كارتيرون”.

ورفع الزمالك رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب بانتظار خوض الأهلي مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 32 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب أندية المسابقة.