تراند الفن: مدرب المحلة: أهداف الزمالك سهلة للغاية وأدينا بمستوى سيئ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب – رامي بشاي:

صرح خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بأن مباراة الزمالك شهدت استقبال الفريق لأهداف سهلة، وأوضح أنها واحدة من أسوأ المباريات بالنسبة لفريقه خلال الموسم الحالي، وأن هناك تشتيت للاعبين بسبب العروض.

وقال عيد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الخسارة من الزمالك 3-0: “كان عندنا حرص بعد استقبال أهداف من الزمالك خلال الشوط الأول”.

وتابع: “عندنا نقص في قائمة الفريق ولكن هذا ليس مبرر، ونلعب بدون مدافع أيمن منذ مواجهة الأهلي، أهداف الزمالك سهلة جدًا.. من أسوأ المباريات التي خضناها، اللاعبين لم يلتزموا بالتعليمات اليوم”.

وأضاف: “ضربة الجزاء تسببت في إنهيار الفريق وكان علينا التماسك بشكل اكبر وهذا ما قلته للاعبين بأن علينا التماسك في حالة استقبال اي هدف”.

وواصل: “ألعب بدون 7 لاعبين أساسيين اليوم بسبب الإصابات والايقافات.. هناك تشتت بين اللاعبين بسبب العروض ولابد من حديث الإدارة والتواصل معهم والحديث معهم لمنع ظاهرة تواصل السماسرة مع اللاعبين وتشتيتهم”.

واستطرد: “هناك قرارات من مجلس الإدارة بعدم رحيل أي لاعب بعد نهاية الموسم الحالي أو مع القادم، في رأيي أن أي لاعب يرغب في الرحيل عن الفريق يتفضل”.

واختتم قائلًا: “وبخصوص فتح الله النادي لم يتلقى أي عروض رسمية بشراءه ولكن من الوارد أن يكون هناك بعض الأشخاص جلسوا معه بشكل شخصي وبدون علم النادي”.