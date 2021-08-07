تراند الفن: #بث_الأزهر_مصراوي.. حصل لي شك في وضوئي وأنا إمام لصلاة الجماعة.. فماذا أفعل؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: دخلت إماما في الصلاة جماعة ولكن في الركعة الثانية حصل لي شك ووسواس انني غير متوضئ فماذا أفعل؟”.

فأجاب العليمي قائلاً: إذا توضأت ودخلن للصلاة وأنت متيقن أنك متوضئ ولكن حدث عندك شيء أو مجرد تفكير بأنك غير متوضئ عليك في هذه الحالة ان تطرح الشك وتبني على اليقين وهذا لأن اليقين لا يزول بالشك.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك: أما إذا تأكد الإنسان وتيقن بأن الوضوء قد انتقض ولكن قد دخل إلى الصلاة إماما، ففي هذا الوقت الذي علمت فيه ان الوضوء قد انتقض عليك ان تخرج من الصلاة ثم تستخلف أحدا من خلفك في الصفوف الأولى والأقرب إلى الإمام لكي يتم الصلاة.

وأوضح العليمي أنه في حالة انتهاء الصلاة وقد علمت أنك غير متوضئ أو وضوءك قد انتقض، يجب عليك في هذه الحالة ان تعيد صلاتك ولا يجب عليك في هذه الحالة ان تخبر المصلين ليعيدوا صلاتهم لأن صلاتهم صحيحة.