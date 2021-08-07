تراند الفن: “شرفتونا يا رجالة”.. أحمد موسى موجهًا الشكر لأبطال منتخب اليد

كتب- محمد أبوالمجد:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر لكرة اليد، أدى مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو، قائلًا: “شكرًا لرجالتنا رفعتم اسم بلدنا عاليًا”.

وأضاف “موسى” في خلال تقديمه لبرنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت: “شكرًا يا أبطال على ما قدمتموه في أولمبياد طوكيو.. مصر أصبحت ضمن الـ 4 الكبار في العالم، وهذا يحسب إلى هذا الجيل الذهبي”.

وتابع: “أن اللاعب أحمد الأحمر أضاف الكثير للمنتخب بمشاركته في مباراة اليوم أمام إسبانيا، كما أن حارس المرمى كريم هنداوي كان سببًا في تقليص الفارق في شوط المباراة الثاني ولولا الأخطاء الفردية لكانت الميدالية البرونزية من نصيب منتخب مصر”.