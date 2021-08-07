أماكن الفسح والخروج في مصر لصيف 2021 تعرف على أشهرها الآن

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن أماكن الفسح والخروج في مصر وخاصة في فصل الصيف من خارج مصر وداخلها. حيث تشتهر مصر طوال تاريخها وفي حاضرها أيضا بجوها الصحو والعليل. ففي مصر يستطيع السائح مصرياً كان أو أجنبياً أن يجد له مكان وفق مستواه الاقتصادي ومكانته الاجتماعية، حيث تتعدد مناطق الجذب السياحي في مصر وتتنوع بحسب الأغراض ونوع السياحة المرجو والمطلوب، فهناك السياحة العلاجية والترفيهية والثقافية والتاريخية وكذلك السياحة الشاطئية، وفيما يلي سنذكر لك أشهر الأماكن للفسح والخروج في مصر صيفاً، وقد تصلح تلك الأماكن لفصل الشتاء أيضا وذلك على النحو التالي.

أشهر أماكن الفسح والخروج في مصر صيف 2021 تعرف عليها الآن

سوف نتناول هنا بداية أماكن الفسح والخروج الخاصة بالقاهرة ثم الإسكندرية. وسنمر بطبيعة الحال أيضا بمحافظة مطروح الهادئة، والغردقة الساحرة، ولن ننسى أيضا سيناء الممتعة.

أولاً: أفضل أماكن للفسح في القاهرة

هنا العاصمة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، فطبيعة الحال لا نستطيع أن نتحدث عن أماكن الفسح والخروج في مصر دون أن نبدأ بالقاهرة. ولكثرة أماكنها وغناها بأماكن الترويح نذكر منها ما يلي.

1- شارع المعز في الحسين

هو من أفضل الأماكن للخروج صيفاً وشتاءً في القاهرة وخاصة في الليل، في منطقة الغورية خاصة وأنه يحتوي على العديد من المزارات والآثار الإسلامية بداخله وبالقرب منه. حيث يوجد بالقرب منه، الجامع الأزهر، وجامع الأقمر وجامع الحاكم بأمر الله ومسجد الحسين وغيرها العديد من المعالم البارزة والهامة في مصر القديمة الإسلامية.

2- حديقة الأزهر

من أكبر الحدائق العامة في القاهرة الكبرى، بل هي من أجمل الحدائق في العالم على الإطلاق. وظل موقعها لمدة ألف عام تقريباً تستخدم كمقلب للقمامة. وتم تأسيسها عام 2005 على مساحة ثمانين فدان، وهي تتوسط في قلب القاهرة التاريخية. وعلى تلة مرتفعة منحتها مشهداً بانورامياً رائعاً للعديد من الآثار الإسلامية كقلعة صلاح الدين. هناك ستجد أروع مكان للفسحة والخروج في مصر كلها.

حيث الأشجار الخضراء وملاهي الأطفال وبحيرة صناعية ضخمة منحت المكان روعة فوق روعته وجماله. إنها حقاً مذهلة.

3- جزيرة المعادي

من أماكن الخروج والفسح في مصر الغير مكلفة مادياً، فهي جزيرة وسط نهر النيل تحتوي على حديقة كبيرة وعدد من المسابح الفاخرة. والخضرة منتشرة في كل مكان بها.

هوائها عليل وطلق، وبالإضافة إلى ذلك فبها ألعاب للكبار والصغار أي أنها تصلح لقضاء عطلة أسرية ماتعة.

أسعارها في متناول الجميع وسعر تذكرة دخولها 25 جنيهاً مصرياً.

4- حديقة الأورمان في الجيزة

تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، ولعل ذلك بسبب أنها على مساحة 28 فداناً. تم إنشاؤها عام 1875 م، في عهد الخديوي إسماعيل بهدف خدمة البحث العلمي في علوم النباتات في مصر. وتضم الحديقة حوالي 1200 نوع من النباتات المختلفة بحسب العائلة النباتية.

وتنفرد حديقة الأورمان عربياً باستضافة معرض زهور الربيع كل عام، والذي يعتبر أيضا الأقدم والأكبر في منطقة الشعوب العربية. تحت إشراف وزارة الزراعة المصرية، وهو حدث سنوي ثقافي واقتصادي متميز.

وتقع الأورمان في شارع جامعة القاهرة، أمام حديقة الحيوان بالجيزة. وتعتبر أحد المتنزهات الرائعة للأسرة والعائلة ورسوم الدخول مناسبة لجميع الفئات والجنسيات أيضا.

5- فاميلي بارك ( حديقة لكل أفراد الأسرة)

تعتبر تلك الحديقة من أجمل أماكن للخروج في القاهرة، وتقع على طريق السويس عند مدخل مدينة الرحاب 2. وتتكون من حديقة شاسعة تعطي للأطفال حرية الانطلاق والمرح بكل حرية، وتضم أيضا النهر السحري الذي يعتبر من أمتع مرافقها الترفيهية، وحديقة الحيوان أيضا والسفاري. والمطاعم والمراكز الثقافية وملاعب الجولف المفتوحة.

ثانيا: أشهر أماكن الخروج في الإسكندرية

في عروس البحر الأبيض المتوسط، سيجد الراغب في فسحة لطيفة أو خروجه ممتعة بغيته بالطبع، فالإسكندرية محافظة العجائب والذخائر. ونوجز أبرز أماكنها الممتعة فيما يلي.

1- كورنيش الإسكندرية

من منطقة الأنفوشي وحتى منطقة المنتزه، تستطيع أن تتمتع بجو من المرح واللعب والمتعة التي لا يوجد لها نظير في العالم، فهواء الإسكندرية يختلف.عن كل ما سواه.

وفي الفترة الأخيرة قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بتخصيص أتوبيس من أجل زيارة كورنيش الإسكندرية، وذلك من بداية الموقف الرئيسي في بحري (الأنفوشي) وحتى المنتزه. بتذكرة ثمنها 15 جنيهاً مصريا فقط لا غير.

إنها من الرحلات المميزة والتي من خلالها يستطيع الزائر أن يشاهد معظم معالم إسكندريه التاريخية مثل قلعة قايتباي.

2- سوق زنقة الستات

ربما يتوارد إلى خاطرك بمجرد سماع هذا الاسم “زنقة الستات” فإنك تتخيل عدم قدرة الرجال الدخول لهذا المكان، هو بالفعل مكان ضيق ويمتلئ بالمحلات التي تتخصص في بيع كل ما هو متصل بالمرأة.

فحكاية زنقة الستات تبدأ عند الوصول إلى هذا الممر الضيق الواضح في الصورة أعلاه.والتي لا تسمح بالمرور إلا لشخصين على الأكثر، وشارع سوق زنقة الستات مجاور لاسم “شارع فرنسا” الذي كان مكاناً لإسطبل خيول الحملة الفرنسية.

في المكان تستطيع أنت وأسرتك قضاء فسحة ممتعة تسويقية وترويحية في نفس الوقت، وعند استنشاق عبق التاريخ ورؤية مناظر المنازل الأثرية أيضا على جانبيه والتي يغلب عليها الطراز الإيطالي واليوناني والإسلامي أيضا.وللفيلم فيلم في السينما المصرية باسمه قامت فيه بدور البطولة الفنانة فيفي عبده.

3- رحلة اليخت بالأنفوشي

بالقرب من قلعة قايتباي، توجد العديد من اليخوت بمختلف الأحجام، وفي رحلة فوق سطح البحر تستطيع أن تحظى بفسحة ممتعة.

وبالنسبة لأسعار الرحلات فتتفاوت بين رحلة وأخرى بحسب نوع اليخت وعدد الأفراد في الرحلة.إنها رحلة تستحق، سواء مع العائلة والأطفال أو لشهر عسل، أو للفسحة والمرح.

4- حدائق المنتزه

توجد حدائق المنتزه حول القصر العريق الذي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني بقصد الاستراحة والمصيف. وتقع الحدائق على مساحة 370 فدانا، وعلى هضبة مرتفعة عما حولها حوالي 15 قدماً، مما أضفى على المكان جواً من الرومانسية والهدوء.

وتتميز حدائق المنتزه بإطلالها الرائعة على عدد من شواطئ الإسكندرية الشهيرة، وهي خمسة شواطئ. مثل شاطئ كليو باترا، عايده، سميرا ميس، فينسيا وشاطئ فندق فلسطين.

ثالثاً: أماكن الفسح والخروج في الغردقة

توجد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر العديد من أماكن الفسح والخروج الرائعة. والتي يصعب حصرها هنا، لكن سنذكر أبرزها فيما يلي.

1- سي وورلد الغردقة (sea world hurghada)

هو من أهم وأفضل أماكن الفسح والسياحة بشكل عام في الغردقة، ولقد كان افتتاحه في عام 2010، وحظي بأعداد هائلة من الزوار من داخل مصر وخارجها. ويقع على خليج مكادي بالبحر الأحمر وعلى بعد حوالي 30 كيلو متر جنوب المدينة، وتم تصميمه ليفي بجميع معايير الحفاظ على الحيوانات البحرية وليكون علامة بارزة في حياة رواده.كما تتوفر أنواع الملاهي والألعاب المائية الرائعة.

من أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها في سي وورلد، مشاهدة العروض الجذابة للدلافين وأسود البحر.إلى جانب السباحة مع تلك الحيوانات الحنونة والجميلة في عرض البحر. ويمكن للأطفال أن يتمتعوا بذلك بكل سهولة ويسر، كما سيتمكنوا من التقاط الصور التذكارية التي لا تنسى أبدا.

أسعار الدخول: الدخول مجاني لمن هم دون الأربع سنوات.لكن لمن هم فوق الرابعة وحتى 12 سنة تكون أسعار دخولهم ما يعادل 15 دولار أمريكي.وتزيد أسعار الدخول فوق 12 عام إلى 30 دولار.

2- متحف الرمال الغردقة

من المعالم الرئيسية في الغردقة، وهو أيضا الأول من نوعه في منطقة الشمال الأفريقي والشرق الأوسط.ويضم 42 تمثال من الرمال البيضاء والصفراء قام بنحتها 42 فنان، وكل تمثال يكون لشئ أو شخص مشهور مثل نابليون بونابرت وبعض الآلهة القديمة وأبي الهول وتوم أند جيري.وغيرها من التماثيل الملائمة للأطفال والكبار وجميع أفراد العائلة، فهو من الأماكن الممتعة والمريحة الشاهدة على الإبداع البشري.

أسعار الدخول بمتحف الرمال: 20 دولار لعمر 12 عام فما فوق ذلك.و10 لما دون 12 عام، ومجانا لما هم دون 3 سنوات.

3- جزيرة جفتون

تقع جزيرة جفتون بالقرب من مدينة الغردقة، وهي من أهم الوجهات التي يجب عليك الذهاب إليها في محافظة البحر الأحمر. وتتميز الجزيرة برمال شواطئها الناعمة، وصفاء مياهها الفيروزية الأنيقة والممتعة لعاشقي السباحة. وبالإضافة إلى كل ذلك فهي أيضا مكان متميز لهواة الغوص في الأعماق. والتمتع بمشاهدة الشعاب المرجانية الملونة، والأسماك المتنوعة. كما تتوفر قوارب للقيام برحلات بحرية حول الجزيرة والتقاط أروع الصور التذكارية.

4- موقع غوص أبو النحاس

يقع هذا المكان على بعد نحو 65 كيلو متر جنوب شرق الغردقة، ويتم الولوج إليه مباشرة عبر جزيرة شدوان. ومن أهم مآثر هذا المكان أنه موقع لغرق العديد من السفن التي كانت محملة بالبضائع والتي بقيت كما هي في أعماق البحر الأحمر. ويقدر عدد هذه السفن الغارقة بسبعة سفن أشهرها سفينة كارناتيك الإنجليزية، والتي غرقت عام 1869.

جدير بالذكر أيضا أن تسمية الموقع بأبو النحاس أتت من خام النحاس التي كانت السفن الغارقة تحمله عبر البحر الأحمر.

رابعاً: مرسى مطروح

يطلق الكثير من رواد سياحة الشواطئ في مصر وخارجها على مرسى مطروح ملديف مصر. حيث مياه بحرها الصافية، وسحر جوها المنعش وطبيعتها الخلابة وأيضا قلة تكاليف الخروج إليها والفسحة والغوص في حب شطآنها. ومن أبرز الأماكن بها ما يلي.

1- شاطئ الغرام

ويضم الصخرة الشهيرة باسم الفنانة ليلى مراد، لكن لنضارة مياهه وروعة مشهده شأن آخر. وإن تحدثنا عنه كثيراً فلن نستطيع إيصال المتعة إلا إذا عاينتها بنفسك.

2- كهف الملح

ويقع هذا الكهف في منطقة وادي الرمل، وهو عبارة عن مشهد عجيب يتكون من أطنان من الملح الصخري الذي تم استخراجه من البحر.والذي عندما يتحد مع إضاءة مميزة وخافتة يبعث النفس على الهدوء والراحة وطرد الطاقات السلبية والتوتر.وهو مفيد أيضا في طرد بعض السموم من الجسم.

3- متحف أو كهف روميل

هنا تاريخ الحرب العالمية الثانية، فهو عبارة عن تجويف طبيعي في قلب الجبل على شكل حدوة حصان، ويوجد بداخله زي القائد الألماني إرفين روميل.وبعض مقتنياته الأخرى وتدويناته أيضا.

جدير بالذكر أيضا أن الكهف أيضا يقع على شبه جزيرة روميل بمواجهة مرسى مطروح من الناحية الشمالية.

خامساً: جنوب سيناء وأفضل أماكن الفسح والخروج في مصر

1- السفاري والتخييم في منطقة دهب

تعتبر الصحراء السيناوية في مدينة دهب بجنوب سيناء وجهة متميزة لهواة المغامرة، الراغبين في عمل رحلات سفاري وتسلق الجبال والتخييم ليلا، وأيضا تجربة نمط الحياة البدوي والتجول عبر الصحاري بسيارات الدفع الرباعي.

2- جزيرة لاجونا

هي من أفضل مواقع الغطس في دهب، حيث تحتوي على أسماك نادرة وشعاب مرجانية خلابة.جعلت السائحين يأتون إليها من كل مكان في العالم لمشاهدة سحرها. وبالجزيرة مراكز للتدريب وتعليم الغوص في أعماق البحر.

ولاجونا أيضا من أفضل الشواطئ الرملية في دهب حيث أنها الشاطئ الرملي الوحيد هناك، لكن تحمل شواطئها العديد من الكنوز النادرة حول العالم والموجودة على عمق ليس بالكثير.

3- محمية نبق

تقع هذه المحمية على خليج العقبة، في منطقة شرم الشيخ دهب ووادي أم عدوى، وتم إعلانها كمحمية طبيعية عام 1992.

وأيضا تمتلك تلك المحمية العديد من الطيور والأشجار والخضرة الغير موجودة في باقي العالم.لكن لا ينبغي أن يفوتك جولة في غابات أشجار المانجروف.

أسعار الدخول: 300 جنيه مصري للفرد.

4- مدينة نويبع الساحرة

تتضمن مدينة نويبع التابعة لجنوب سيناء العديد من الشواطئ الرائعة على خليج العقبة في البحر الأحمر. وتقع نويبع بين مدينتي دهب وطابا، لكن تبعد عن القاهرة حوالي 465 كم. وتتعدد أنواع السياحة فيها بشكل مثير أيضا، فمن أبرز معالمها السياحية ما يلي.

1- وادي الوشواشي

ويعتبر من أجمل وأمتع مناطق الجذب في مصر كلها، اكتشفه بدو سيناء، حيث يحتوي على بحيرة ذات مياه خضراء مميزة القوام. تجمعت نتيجة للأنهار وتحيطها سلسلة من الجبال.وأيضا سيجد الزائر هنا متعة تسلق الجبال وخاصة لعشاق المغامرة، إنه مشهد طبيعي رائع وجذاب.

2- مخيم رأس الشيطان

يقع هذا المخيم على أجمل منطقة شواطئ في نويبع السياحية، ويحتضن المخيم أيضا منطقة أثرية فرعونية، وهي منطقة نواميس. هناك ستجد متعة لا شبيه لها مع رمال الصحراء التي تحتضن مياه المخيم بترحيب وتشويق.

سادساً: الساحل الشمالي وقراه من أمتع أماكن الفسح والخروج في مصر

هو من أكثر الأماكن متعة في فصل الصيف، ويقصده السياح من داخل مصر وخارجها لقضاء أوقات من الاستجمام والراحة وخاصة رجال الأعمال. الذين يريدون أخذ قسطاً من الراحة، وتتميز مياه الساحل الشمالي بصفائها الساحر ولونها الأزرق الأخاذ. هذا بالإضافة إلى الحفلات الخاصة لكبار المطربين في الوطن العربي كله.

ومن أبرز وأهم قرى الساحل الشمالي: ( مارينا، قرية أمواج الساحل الشمالي، فوكا باي، مراسي، وغيرها).

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا أماكن الفسح والخروج في مصر، ونرجوا أن نكون قد قدمنا لكم المعلومة المفيدة عبر موقعكم المفضل “ثقفني”. لكن ما زال هناك الكثير في مصرنا الحبيبة.