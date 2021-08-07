تراند الفن: بالفيديو| رمضان عبدالرازق: “لو حبيت تربي ابنك وتقيم بيتك هما كلمتين الصدق والأمانة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:18 مساءً - كتب- محمد قادوس:
عرضت الإعلامية، لمياء فهمي، سؤالًا على الدكتور رمصان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وقالت فيه: في القرآن الكريم ربنا- سبحانه وتعالى- عرض الأمانة على الأرض وعلى السماء وعلى الجبال ورفضوا فتحملها الانسان، فما هو مفهوم الأمانة وهل هو المفهوم المادي فقط أم الأمانة في كل شيء في حياتنا بما فيها الكلمة؟
أجاب عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، على ذلك قائلًا، إن الأمانة مصطلح عملاق، وكثير من الناس قزمه، ومن البداية لو أراد الإنسان أن ألخص له كيفية تربية الابن والبنت وكيفية إقامة بيتك، فقال هما كلمتان: الصدق والأمانة.
وأضاف، عبد الرازق، أثناء لقائه ببرنامج،” الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية” الحياة”، إن هاتين الصفتين اللتين وصف بهما سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الأخلاق المحمدية قبل الاخلاق النبوية، مشيرا إلى ان لقب سينا النبي- صلى الله عليه وسلم- كان لقبه قبل الإسلام، محمد الصادق الأمين.
وأوضح عبد الرازق أن ربنا- سبحانه وتعالى-وصف سيدنا جبريل، بقول “نزل به الروح الأمين”، منوها بأن الأمانة هي أعظم ما يتصف به الانسان “صدق وأمانة، اوعى الكذب والخيانة”.
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