تراند الفن: “كنتي بمثابة الأم الحبيبة”.. درة تنعي دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:18 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة التونسية درة زروق، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت درة، صورة دلال عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلّقت: “الله يرحمها.. كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس.. يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة بقدر ما كانت محبّة للخير وصاحبة واجب.. الله يرحم الفنانة الكبيرة المتميزة جدا دلال عبد العزيز.. والله يرحم حبيب عمرها سمير غانم، وخالص العزاء لأخواتي حبيباتي دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الأسرة.. الله يرحمها ويلهمهم الصّبر والسلوان”.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: “أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج”، وكان آخر أفلامها “أعز الولد” الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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