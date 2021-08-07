تراند الفن: أحمد موسى يطالب بتغيير منظمة الإنفاق على الإتحادات الرياضية

كتب- محمد أبوالمجد:

طالب الإعلامي أحمد موسى، باعادة النظر في الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية في الألعاب الأولمبية؛ مشيرًا إلى أن أبطال الألعاب الفردية يحصلون على الذهب ويتم حصولهم على مكافأة 150 جنيه فقط، مستنكرًا من حصول لاعبي كرة القدم على ملايين في مقابل أموال زهيدة للأبطال الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .

وأضاف “موسى” في خلال تقديمه لبرنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت: “لا بد من تغيير منظومة كرة القدم والاتحادات الرياضية، حيث أن مسألة الإنفاق لا بد من النظر فيها، حيث إن الألعاب الفردية هي التي أسعدت مصر والمصريين وليس الألعاب الجماعية”.

وأوضح: “نحتاج إعادة النظر في الاتحادات الرياضية، موضحا أن الرئيس لا يتأخر في الإنفاق على أبطال مصر في الاتحادات المختلفة”.