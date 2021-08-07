تراند الفن: “بنت من ذهب” .. أحمد موسي يشكر فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:18 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بلاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز أشرف لتتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: “شكرًا بطلة مصر على ما حققته وأسهمت في رفع علم أم الدنيا عاليًا بين الدول”.

وأضاف “موسى” في خلال تقديمه لبرنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت: أنه لأول مرة تحصل فتاة مصرية على ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر في المونديال، موضحًا: “شكرًا يا بنت مصر، شكرًا أيها الفتاة الذهبية التي كانت حديث العالم لكونها حققت إنجازًا كبيرًا وكانت السبب في عزف السلام الوطني المصري لأول مرة منذ 14 عامًا في الأولمبياد”.

وتابع، أن ذهبية فريال أشرف رفعت تصنيف مصر إلى المركز 53 بدلا من كونها في المركز 80، مهنئًا البطل المصري أحمد الجندي الذي أحرز ميدالية فضية في الخماسي الحديث، موجهًا الشكر لكل من شارك في الأولمبياد ومثل مصر في البطولة العالمية.

وأردف، الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيد نصير ابن مصر الذي منحها أول ذهبية في تاريخها بأولمبياد أمستردام 1928.