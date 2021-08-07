تراند الفن: “تطور خطير”.. حزب الله يهدد إسرائيل بعد غاراتها على جنوب لبنان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:18 مساءً - وكالات:

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على جنوب لبنان، منذ أيام، “

وقال نصر الله، في إحاطة صحفية، اليوم السبت إن “القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ أيام تطور خطير جدا لم يحدث منذ 15 عاما”.

وهدد نصر الله، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالرد على أي تحرك معادي للبنان، قائلا إن “أكبر حماقة سيرتكبها العدو عندما يذهب لحرب ضد لبنان”.

وأضاف أن “ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي وقعت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما”.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي، بيانا يؤكد فيه شن قواته الجوية ضربات على جنوب لبنان استهدفت مواقع الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على شمال إسرائيل أمس وسقط اثنان منها داخل حدودها.