تراند الفن: ليستر يخطف مانشستر سيتي بلدغة نيجيرية ليتوج بكأس الدرع الخيرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:18 مساءً - كتب – محمد همام:

توّج فريق ليستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية عقب الفوز القاتل على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب “ويمبيلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مهاجم مانشستر سيتي السابق وليستر سيتي الحالي النيجيري الدولي إيناتشو من ضربة جزاء في الدقيقة (89)، ليقود “الثعالب” بالحصول على لقب كأس الدرع الخيرية للمرة الثانية.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء باعتباره بطلاً للدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، في المقابل لعب ليستر سيتي نظرًا لحصوله على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية.

تفاصيل المباراة:

مانشستر سيتي هدد مرمى ليستر سيتي في الدقيقة السادسة من بداية المباراة عن طريق اللاعب جوندوجان لكن كاسبر شمايكل يتألق ويبعد الكرة لركلة ركنية.

وعاد بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي ليهدد مرمى ليستر سيتي عن طريق النجم الجزائري رياض محرز بتسديدة قوية في الدقيقة 16 تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة.

جيمي فاردي هداف ليستر سيتي حاول أن يسجل هدف فريقه الأول في المباراة بتسديدة أرضية في الدقيقة 17 لكن حارس مان سيتي ستيفين يبعد الكرة لركنية.

وحاول ليستر سيتي مرة أخرى أن يسجل في مانشستر سيتي بعد إتاحة فرصتين لفريق “الثعالب” حيث كان التهديد الأول من اللاعب الإسباني أيوزي بيريز بينما كان التهديد الثاني عن طريق القائد فاردي لكن حارس مان سيتي يواصل تألقه ويتصدى للكرتين في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول كاد جيمي فاردي أن يسجل هدف ليستر سيتي الأول بعد حصوله على كرة من أمام المرمى ليسدد لكن الكرة ترتطم في قدم ستيفن وترتطم في القائم لتظل النتيجة سلبية.

وأتيحت فرصة لصالح رياض محرز في الدقيقة 59 بعد انفراده بمرمى ليستر سيتي لكن الدولي الجزائري يفشل في استغلال الفرصة ويسدد أعلى المرمى.

ومع حلول الدقيقة 60 من زمن أحداث المباراة حاول نجم ليستر سيتي جيمس ماديسون من تسديدة أرضية للوصول لشباك السيتي لكن تمر الكرة بجوار القائم.

الدقائق الأخيرة من زمن أحداث المباراة احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المهاجم النيجيري إيناتشو بعد عرقلته على يد المدافع ناثان أكي.

إيناتشو تكلف بتسديد ضربة الجزاء لينجح في تحويلها إلى هدف بتسديدة إلى جهة اليسار ليساهم النيجيري في تقدم فريقه بهدف دون رد في الدقيقة 89.

تشكيل مانشستر سيتي: ستيفين – جواو كانسيلو – روبن دياز – ناثان أكي – بينجامين ميندي – فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان – كول بالمر – رياض محرز – سامويل إيدوزي – فيران توريس.

تشكيل ليستر سيتي: كاسبر شمايكل – ريكاردو دومينجوز – دانييل أمارتي – ساجلار سويونشو – ريان بيرتراند – ويلفريد نديدي – يوري تيلمانز – أيوزي بيريز – جيمس ماديسون – هارفي بارنز – جيمي فاردي.