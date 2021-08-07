نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم أرخص عروض الشوكولاتة المميزة من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم أرخص عروض الشوكولاتة اللذيذة، يقدم هايبر بنده hyper panda أرخص أسعار الشوكولاتة في عروض متنوعة في الفترة من الأربعاء 4 أغسطس 2021 الموافق 25 ذي الحجة 1442 وحتى الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وفي نشرة العروض الأسبوعية من هايبر بنده panda يمكنكم الإستمتاع بأقوى الخصومات والتخفيضات في مهرجان عروض الصيف، وتضم خصومات بندة أحد أكبر متاجر السعودية مجموعة عروض خاصة بعشاق الشوكولاتة لتأتيكم بأسعار مميزة تناسب كل الأذواق تصفح العروض في التالي.

عروض بنده

خصومات ليس لها مثيل على الشوكولاتة بأنواعها، حيث يقدم هايبر ماركت بنده عروض مذهلة على الشوكولاتة المختلفة مثل: الشوكولاتة باللبن، وأكياس الشوكولاتة المشكلة التي تتناسب مع جميع المناسبات، يمكنكم قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة وتمتعوا بمذاق الشوكولاتة الغني وحلوى إم اند إمز الشهية والملونة لإضفاء المزيد من المرح.

شوكولاتة منيز إم أند إمز (6×30 جرام) عرض 3+3 بسعر 14.25 ريال سعودي بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

عرض شوكولاتة بالحليب جلاكسي بالتمر 143 جرام 1+1 بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 27.90 ريال سعودي.

شوكولاتة مشكلة جواهر جلاكسي 650 جرام للحبة بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 69.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

إلى كل عشاق التسالي وإضفاء نكهة لذيذة وشهية إلى وقت المرح والاجتماعات العائلية، إذا كنت من محبي تناول سناك مسلية ومغذية إليك بعض عروض الوجبات الخفيفة، والتي تشمل عروض المكسرات الشوكولاته بمختلف الأحجام والأنواع، وعروض كيك الشوكولاتة المفضل للجميع و حلوى البسكويت الشهية:

عرض 1+1 واحد مشكل ديلوكس مشوي من باجة 450 جرام من المكسرات الشهية بمختلف الأنواع بسعر 50.25 بدلًا من 100.50 ريال سعودي.

1+1 عرض مكسرات تايلنديه من المهباج 300 جرام بسعر 15.95 بدلًا من 31.90 ريال سعودي.

عرض 1+1 لب دوار الشمس المالح من المهباج 250 جرام بسعر 9.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

هايبر بنده

لا تزال عروض هايبر بنده على الشوكولاتة مستمرة حتى يوم 10 أغسطس 2021؛ لتلبى طلب محبي الشوكولاته في الحصول عليها بأوفر وأرخص الأسعار، إذا كنت تستمع مع رفاقك أو تقوم بإعداد حفلة صغيرة تجتمع فيها مع أصدقائك أو أفراد العائلة، فإليك العديد من الخيارات المتاحة من مختلف أنواع الشوكولاتة، وفي العروض الأسبوعية الخاصة بهذا الأسبوع يمكنك شراء قطع أكثر بأسعار أقل:

أصابع شوكولاته سنيكرز أو مارس (6 × 50/21)، باونتي (5×57) جرام للحبة بسعر 11.95 ريال سعودي.

شوكولاتة بالحليب جلاكسي (5×36 جرام) للحبة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

حلوى فواكه سكيتلز 174 جرام 1+2 بسعر 19.95 ريال سعودي.

بنده panda

عروض التوفير خصومات مميزة للغاية على أسعار الشوكولاتة لا تقاوم على الحلوى والشوكولاتة، تجدوه فقط في متاجر بندة panda أحد أقوى وأشهر شركات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، والمنتشرة بجميع بلدان الوطن العربي، ويمكنكم التعرف على كافة الخصومات فيما يلي:

عرض شوكولاتة مشكلة 500 جرام للحبة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

شوكولاتة مشكلة جالكسي جواهر ريفو 1.4 كيلو للحبة بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

منيز شوكولاتة كرامل مقرمش مملح تويكس 174 جرام للكيس بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

علكة اكسترا ريجليت خالية من السكر بالنعناع 84 جرام للحبة بسعر 9.95 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من أفضل وأجواد عروض الشوكولاتة بمختلف أنواعها من هايبر بنده hyper panda، هذه العروض متاحة بجميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم طلبها عبر خدمة بنده أون لاين من على موقع هايبر بندة الرسمي، وإختيار ما يناسبكم من العروض دون الحاجة للتوجه إلى أحد فروع بنده، حيث يقدم بندة السعودية أفضل وأسرع خدمات التوصيل لجميع أنحاء المملكة، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض السعودية الأسبوعية واليومية.