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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية والأيفون واللابتوب بأسعار خيالية لا تفوتها LULU في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت المستمرة والقوية على الأجهزة الإلكترونية. كما يقدم هايبر لولو ماركت أقوى العروض على أحدث الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية، وأحدث أجهزة الأيفون، وأجهزة اللابتوب. بالإضافة لتقديم LULU Hyper Market لأفضل وأشهر الماركات العالمية لملحقات الهواتف الذكية بأسعار مذهلة في جميع فروع لولو في المملكة العربية السعودية.
أحدث عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية والأيفون
تقدم لولو أحدث خصوماتها وتخفيضاتها على أحدث الجوالات، وأجهزة الأيفون في جميع المتاجر.
- خصم 500 ريال على أبل أيفون أكس أر، Apple iphone XR، ومن مميزاته أنه يمتلك مساحة تخزين داخلية كبيرة ليستطيع تحميل كثير من التطبيقات والألعاب التي تحتاج لمساحة عالية وهي 256 جيجا بايت. بسعر 2599 ريال بدلاً من 3099 ريال سعودي.
- احصل على أقوى خصم على جهاز أبل أيفون 12 برو ماكس، Apple iphone 12 ProMax، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة. كما أن مساحة الجهاز الداخلية كبيرة وهي 256 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت رام. بالإضافة لدقة الكاميرا الخلفية 12 + 12 + 12 ميجا بكسل، أما دقة الكاميرا الأمامية هي 12 ميجا بكسل. بسعر 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي أيه 12، Samsung Galaxy A12، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. مساحة الهاتف الداخلية 64 جيجا بايت، أما المساجة العشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يعمل بنظام أندرويد 10. سعر الهاتف 599ريال سعودي.
عروض لولو هايبر على أجهزة الأيباد واللابتوب
نقدم لكم أقوى الخصومات والتخفيضات على أجهزة الأيباد الذكية واللابتوب بأسعار خيالية لا تفوتها.
- احصل على خصم 100 ريال على لينوفو تاب، Lenovo Tab TBX505X، بشاشة عرض مقاسها 10.1 بوصة. كما يمتلك ذاكرة عشوائية مساحتها 2 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، وشبكة اتصال 4G لتسريع سرعة الجهاز. بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
- خصم 100 ريال على لابتوب لينوفو نوت بوك، Lenovo Note Book IP5-82FG00SNAD CI7. كما يمتلك معالج قوي وهو كور أي 7، بشاشة عرض مقاسها 15.6 بوصة. بالإضافة لذلك فإن مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، والداخلية مساحتها 512 جيجا بايت اس اس دي، ونظام التشغيل للجهاز هو ويندوز 10.
خصومات لولو المذهلة على ملحقات الهواتف الذكية
نستعرض لكم أهم وأفضل الماركات العالمية لإكسسوارات الهواتف الذكية في جميع فروع لولو هايبر.
- اشتري سماعة ماركة هواوي أذن بلوتوث أير بودز فري بودز، بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، ووفر 100 ريال.
- احصل على خصم 70 ريال على سماعة أذن اير بودز برو ماركة أبل، Apple Air Pods Pro MWP22ZEk، بسعر 849 ريال بدلاً من 919 ريال سعودي.
- خصم 100 ريال على هواوي ساعة تاك باند الذكية ، بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
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