تراند الفن: زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو إلى التخلي عن اعتماد بلادها على روسيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - موسكو – (أ ش أ):

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية والمرشحة الرئاسية السابقة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم السبت إلى التخلي عن اعتماد بلدها على روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) عن تيخانوفسكايا، قولها : ” يجب أن نبتعد عن فكرة أنه لا يمكن حل أي شيء في بيلاروسيا دون روسيا، هذا ليس صحيح، نحن بلد مستقل”.

ورأت تيخانوفسكايا أنه على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات أكثر قساوة ضد السلطات البيلاروسية، مضيفة أنه يجب عزل النظام في مينسك بشكل كامل سياسيا واقتصاديا وماليا.

يشار إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا، بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.