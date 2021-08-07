تراند الفن: “بناتك في عينينا وقلوبنا”.. رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة إسعاد يونس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت إسعاد، صورة تجمعهما من كواليس تصوير حلقة دلال عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة”، وعلّقت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “وكأني بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا، كنت متأكدة أنك لو خُيرتي، حاتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك.. إيه أسطورة الحب والخير الجميلة دي؟ إيه الاتنين اللي شبه الملايكة دول؟ قولا وفعلا وشكلا وروحا، وإيه النهاية الحزينة جدا قوي خالص دي؟”.

أضافت: “اللهم لا اعتراض إرضاء ليك واستسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا وقلوبنا، هما وأزواجهم وحفيدتك، سلمي على سمير وكوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها على الأرض بمعاني عمق المحيط.. لا إله إلا الله”.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةالقاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أشهر أعمالها: “يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص” وغيرها.

وفارقت عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

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