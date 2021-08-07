تراند الفن: “لم يقصر أحد”.. العريان عن مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، إن ترتيب مصر قفز إلى المركز الـ 53 من أصل 206 دولة مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي أحرزت ميداليات هم حوالي 80 دولة فقط، قائلًا: “أنهينا مسابقاتنا بالكامل في أولمبياد طوكيو وغدًا آخر يوم لعب في الأولمبياد ومن الوارد تخطينا في الترتيب العام للأولمبياد من قبل دولة أو دولتين”.

وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء السبت، أن ما قدمته بعثة مصر في أولمبياد طوكيو هو إنجاز أكثر من رائع، موضحًا أن حفل ختام الأولمبياد سيحضره اللاعبين الموجودين في طوكيو و26 من المدربين والإداريين في البعثة.

وتابع، أن حفل الختام يشهد دخول كافة البعثات مع بعضهم البعض، قائلًا: “بيبقى في زي فرحة جماعية للجميع وشخص واحد من حقه يحمل علم البلد”، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتأخر على الرياضيين بأي شيء والدعم المعنوي على أعلى مستوى بجانب الدعم المادي”.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: “كلمات الرئيس السيسي متتخيلش عملت صدى شكله ايه عندنا في طوكيو لأننا كنا زعلانين من النقد اللاذع اللي كان موجود في البعثة”، موضحًا: “النقد كان غير مبني على الموضوعية وكنا بنتشتم على ثاني يوم في المنافسات، مع أننا أحرزنا ميداليتين في ثالث يوم مشاركة، مع أننا أعلنا عن أن قوتنا الضاربة في آخر 3 أيام في الأولمبياد”.

وأردف “العريان”: “فريق كرة القدم بذل أقصى جهد له في الملعب وممكن ننتقد استراتيجيات وتحركاتهم”، مؤكدًا: “مفيش حد في البعثة اللي فيها 133 لاعب قصر من بذل الجهد والعرق في الملعب”.

وأشار، إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت من قبل الأولمبياد أن فريق الخماسي الحديث لديهم فرص للمنافسة على ميدالية في الأولمبياد، مؤكدًا أنه كان من المتوقع حصول فريال أشرف على ميدالية وهو ما قامت به وأحرزت الذهبية.