تراند الفن: ضربهما بسلاحه الميري بالخطأ وأهالي ألقوه بالحجارة.. اعترافات شرطي مُتهم بقتل اثنين بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - كتب – طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد شرطة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية.

وتوصلت النيابة العامة إلى أسباب وقوع الحادث بعد أن استمعت لأقوال شهود العيان وذوي المتوفيين الذين أكدوا أن المشاجرة بين المجني عليهما وبين مساعد الشرطة وقعت إثرَ تحرير الأخير مخالفةً مروريَّةً لقائد سيارةٍ توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوْبَ أحدِ المجني عليهما عيارًا ناريًّا فسقط متأثرًا بإصابته وتُوفّي خلالَ محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلًا متأثرًا بإصابته بعيارٍ ناري.

وقال المتهم في التحقيقات، وفق بيان للنيابة العامة، اليوم الأحد، إنه عيار ناريٍّ خرج بطريق الخطأ من سلاحه الأميري مصيبًا أحد المجني عليهما خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ أصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي مِن حوله.

وأضاف مساعد الشرطة أنه لما خرج من غرفة عامل المزلقان التي احتمى بها بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين أحدث إصابته.

وجارٍ استكمال التحقيقات من النيابة العامة وأمرت بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري وأمرت بفحصه بمصلحة الطب الشرعي.