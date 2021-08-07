تراند الفن: “حبيبة الكُل وصاحبة الواجب”.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (تغطية خاصة)

أعلن الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، وفاة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض، إذ قضت أكثر من 100 يوم في المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرداد: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق. توفيت الى رحمة الله- تعالى- حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.

وتابع “عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة”.

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