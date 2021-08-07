تراند الفن: مباشر.. الزمالك 0 – 0 غزل المحلة.. الدوري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - متابعة- علي البهجي: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام غزل المحلة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري we المصري التي تقام مساء اليوم السبت على ستاد الأسكندرية. ويلعب الزمالك من أجل الحفاظ على حظوظه في صدارة جدول ترتيب الدوري بانتظار أي تعثر للأهلي الذي يتفوق عليه حتى الآن عن طريق المواجهات المباشرة فقط. وجاء التشكيل كما يلي: حراسة المرمى: محمود “جنش” خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي “الونش”، محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز. خط الوسط الهجومي: أحمد سيد “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أشرف بنشرقي. المهاجم: سيف الدين الجزيري.

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